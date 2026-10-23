Разрешение администрации президента США Дональда Трампа на продажу подсанкционных нефтяных танкеров вряд ли разрешит кризис на рынке перевозок нефти. Главным препятствием остается нежелание судовладельцев направлять танкеры через Ормузский пролив из-за нападений на суда в Аравийском заливе, сообщает The National.

Риски для экипажей

Старший аналитик Bloomberg Intelligence Салих Йылмаз отметил, что американский шаг может несколько облегчить ситуацию с доступностью танкеров в Аравийском заливе, однако не устранит нынешний кризис. По его словам, судовладельцы требуют очень высокой компенсации за риск для судов и экипажей при работе вблизи Ормузского пролива.

Международная морская организация по состоянию на 22 октября подтвердила 120 нападений на суда с начала войны в феврале. В результате атак погибли 22 моряка. Как ранее сообщала Financial Times, владельцы танкеров платят капитанам до 100 тысяч долларов в месяц, а также по 50 тысяч долларов премии за каждый рейс из-за рисков судоходства в районе пролива.

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Ограниченная польза от смягчения санкций

Администрация США на этой неделе разрешила продавать подсанкционные танкеры, чтобы после ремонта их можно было использовать для перевозки нефти, на которую не распространяются санкции. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что правительство сотрудничает с инвесторами, которые покупают простаивающие суда, ремонтируют их и используют для транспортировки неподсанкционной нефти.

Однако, по оценке Йылмаза, значительная часть подсанкционных судов уже работает на российских, иранских или других ограниченных торговых маршрутах, а не простаивает. Поэтому смягчение ограничений скорее перераспределит существующие мощности между основными рынками, чем существенно увеличит доступность танкеров.

Аналитик Vortexa Ванин Чжан также указала, что многие танкеры, внесенные в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, остаются под санкциями Великобритании или ЕС. Кроме того, около 70% танкеров из списка OFAC имеют возраст не менее 20 лет, что может ограничить их возвращение к основным перевозкам из-за требований к техническому обслуживанию, инспекциям, страхованию и коммерческой пригодности.

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