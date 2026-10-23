Zezwolenie administracji prezydenta USA Donalda Trumpa na sprzedaż objętych sankcjami tankowców naftowych raczej nie rozwiąże kryzysu na rynku transportu ropy. Główną przeszkodą pozostaje niechęć armatorów do kierowania tankowców przez Cieśninę Ormuz z powodu ataków na statki w Zatoce Arabskiej, informuje The National.

Ryzyko dla załóg

Starszy analityk Bloomberg Intelligence Salih Yilmaz zaznaczył, że amerykański krok może nieco poprawić dostępność tankowców w Zatoce Arabskiej, jednak nie usunie obecnego kryzysu. Według niego armatorzy żądają bardzo wysokiej rekompensaty za ryzyko dla statków i załóg podczas pracy w pobliżu Cieśniny Ormuz.

Międzynarodowa Organizacja Morska na dzień 22 października potwierdziła 120 ataków na statki od początku wojny w lutym. W wyniku ataków zginęło 22 marynarzy. Jak wcześniej informował „Financial Times”, właściciele tankowców płacą kapitanom do 100 tys. dolarów miesięcznie, a także po 50 tys. dolarów premii za każdy rejs z powodu ryzyka dla żeglugi w rejonie cieśniny.

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Ograniczone korzyści z łagodzenia sankcji

Administracja USA w tym tygodniu zezwoliła na sprzedaż objętych sankcjami tankowców, aby po remoncie mogły być wykorzystywane do transportu ropy nieobjętej sankcjami. Sekretarz energii USA Chris Wright oświadczył, że rząd współpracuje z inwestorami, którzy kupują nieużywane statki, remontują je i wykorzystują do transportu ropy nieobjętej sankcjami.

Jednak według oceny Yilmaza znaczna część objętych sankcjami statków już operuje na rosyjskich, irańskich lub innych ograniczonych szlakach handlowych, a nie pozostaje bezczynna. Dlatego złagodzenie ograniczeń raczej przesunie istniejące zdolności między głównymi rynkami, niż znacząco zwiększy dostępność tankowców.

Analityczka Vortexa Vanin Zhang wskazała również, że wiele tankowców wpisanych na listę sankcyjną Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA nadal podlega sankcjom Wielkiej Brytanii lub UE. Ponadto około 70% tankowców z listy OFAC ma co najmniej 20 lat, co może ograniczyć ich powrót do głównego transportu morskiego z powodu wymogów dotyczących konserwacji, inspekcji, ubezpieczenia i przydatności komercyjnej.

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