美国总统唐纳德·特朗普政府允许出售受制裁油轮，可能难以化解石油运输市场的危机。由于阿拉伯湾船只遇袭，船东仍不愿让油轮穿越霍尔木兹海峡，这仍是主要障碍，《国家报》报道。

船员面临的风险

彭博行业研究高级分析师萨利赫·伊尔马兹表示，美国此举可能在一定程度上缓解阿拉伯湾油轮供应紧张的局面，但无法消除当前危机。他说，船东要求对船舶和船员在霍尔木兹海峡附近作业所面临的风险给予极高补偿。

国际海事组织截至10月22日确认，自2月战争开始以来已发生120起针对船只的袭击。袭击造成22名海员死亡。正如英国《金融时报》此前报道，鉴于海峡地区的航运风险，油轮船东每月向船长支付最高10万美元，并为每次航行支付5万美元奖金。

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放松制裁的益处有限

美国政府本周允许出售受制裁油轮，以便这些油轮在维修后可用于运输未受制裁的石油。美国能源部长克里斯·赖特表示，政府正与购买闲置船舶、对其进行维修并将其用于运输未受制裁石油的投资者合作。

不过，伊尔马兹认为，相当一部分受制裁船舶已经在俄罗斯、伊朗或其他受限制的贸易航线上运营，而非处于闲置状态。因此，放松限制更可能会在主要市场之间重新分配现有运力，而不是显著提高油轮的可用性。

Vortexa分析师瓦宁·张还指出，美国财政部外国资产控制办公室制裁名单上的许多油轮仍受到英国或欧盟制裁。此外，OFAC名单上约70%的油轮船龄至少为20年，这可能因维护、检查、保险和商业适用性要求而限制它们重返主流运输市场。

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