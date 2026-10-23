Sonnen złożyła wniosek o niewypłacalność w Niemczech — Electrek

Firma sonnen GmbH złożyła wniosek o niewypłacalność w Niemczech. Jak informuje Electrek, powołując się na Handelsblatt, firma potwierdziła złożenie wniosku i 22 października poinformowała o tym około 400 pracowników w Wildpoldsried w Bawarii.

Restrukturyzacja niemieckiej działalności

Wniosek złożono dwa miesiące po tym, jak Shell sprzedał sonnen grupie inwestycyjnej TIVEN. Według Handelsblatt sonnen GmbH zamierza nadal obsługiwać ponad 150 tysięcy obecnych klientów korzystających z jej systemów akumulatorowych.

Jednocześnie firma przygotowuje zakrojoną na szeroką skalę restrukturyzację. Oczekuje się, że liczne spółki zależne zakończą działalność lub rozpoczną postępowania w sprawie niewypłacalności z samodzielnym zarządem. Po zmianach ma pozostać jeden zakład produkcyjny, jednak w publikacji nie sprecyzowano, gdzie dokładnie się znajduje.

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Sprzedaż w USA rośnie

Amerykański oddział sonnen podał, że jego sprzedaż podwoiła się, a produkcja w ciągu roku wzrosła trzykrotnie. Firma wiąże to między innymi z rozbudową produkcji w Stone Mountain w stanie Georgia i oczekuje, że w 2026 roku dostarczy ponad 180 megawatogodzin domowych systemów magazynowania energii.

W USA sonnen rozwija wirtualne elektrownie, które łączą domowe baterie, aby wspierać sieć energetyczną. W Teksasie usługa SOLRITE obejmuje ponad 6 tysięcy gospodarstw domowych, według danych firmy. TIVEN, która nabyła całą globalną działalność sonnen, w tym sonnen USA, oświadczyła, że zamierza wspierać dalszy rozwój amerykańskiego oddziału.

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