Sonnen подала заяву про неплатоспроможність у Німеччині — Electrek

Компанія sonnen GmbH подала заяву про неплатоспроможність у Німеччині. Як повідомляє Electrek з посиланням на Handelsblatt, компанія підтвердила подання заяви та 22 жовтня поінформувала про це приблизно 400 працівників у Вільдпольдрідсі, Баварія.

Реструктуризація німецького бізнесу

Заяву подали через два місяці після того, як Shell продала sonnen інвестиційній групі TIVEN. За даними Handelsblatt, sonnen GmbH має намір надалі обслуговувати понад 150 тисяч наявних клієнтів, які користуються її акумуляторними системами.

Водночас компанія готує масштабну реструктуризацію. Численні дочірні підприємства, як очікується, припинять роботу або розпочнуть процедури неплатоспроможності із самостійним управлінням. Після змін має залишитися один виробничий майданчик, однак у повідомленні не уточнюється, де саме він розташований.

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Продажі у США зростають

Американський підрозділ sonnen заявив, що його продажі подвоїлися, а виробництво за рік зросло втричі. Компанія пов'язує це, зокрема, з розширенням виробництва у Стоун-Маунтіні, штат Джорджія, та очікує постачити у 2026 році понад 180 мегават-годин домашніх систем зберігання електроенергії.

У США sonnen розвиває віртуальні електростанції, які об'єднують домашні батареї для підтримки енергомережі. У Техасі сервіс SOLRITE, за даними компанії, охоплює понад 6 тисяч домогосподарств. TIVEN, яка придбала весь глобальний бізнес sonnen, зокрема sonnen USA, заявила, що має намір підтримувати подальше зростання американського підрозділу.

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