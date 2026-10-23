Sonnen подала заявление о неплатежеспособности в Германии — Electrek

Компания sonnen GmbH подала заявление о неплатежеспособности в Германии. Как сообщает Electrek со ссылкой на Handelsblatt, компания подтвердила подачу заявления и 22 октября проинформировала об этом около 400 сотрудников в Вильдпольдсриде, Бавария.

Реструктуризация немецкого бизнеса

Заявление было подано через два месяца после того, как Shell продала sonnen инвестиционной группе TIVEN. По данным Handelsblatt, sonnen GmbH намерена и дальше обслуживать более 150 тысяч существующих клиентов, использующих ее аккумуляторные системы.

В то же время компания готовит масштабную реструктуризацию. Ожидается, что многочисленные дочерние предприятия прекратят работу или начнут процедуры неплатежеспособности с самостоятельным управлением. После изменений должен остаться один производственный объект, однако в публикации не уточняется, где именно он расположен.

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Продажи в США растут

Американское подразделение sonnen заявило, что его продажи удвоились, а производство за год выросло втрое. Компания связывает это, в частности, с расширением производства в Стоун-Маунтине, штат Джорджия, и ожидает поставить в 2026 году более 180 мегаватт-часов домашних систем хранения энергии.

В США sonnen развивает виртуальные электростанции, которые объединяют домашние батареи для поддержки энергосети. В Техасе сервис SOLRITE, по данным компании, охватывает более 6 тысяч домохозяйств. TIVEN, которая приобрела весь глобальный бизнес sonnen, включая sonnen USA, заявила, что намерена поддерживать дальнейший рост американского подразделения.

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