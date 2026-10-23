Sonnen在德国申请破产保护——Electrek

sonnen GmbH已在德国申请破产保护。Electrek报道称，援引《商报》的消息，该公司确认已提交申请，并于10月22日将此事告知了位于巴伐利亚州维尔德波尔德斯里德的约400名员工。

德国业务重组

该申请是在Shell将sonnen出售给投资集团TIVEN两个月后提交的。据《商报》报道，sonnen GmbH打算继续为使用其电池系统的超过15万名现有客户提供服务。

与此同时，公司正在准备大规模重组。预计众多子公司将停止运营，或启动自行管理的破产程序。调整后将保留一个生产基地，但报道未说明其具体所在地。

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美国销售增长

sonnen美国分公司表示，其销售额翻了一番，产量在一年内增长了两倍。该公司将此部分归因于其在佐治亚州斯通芒廷扩大生产，并预计将在2026年交付超过180兆瓦时的家用储能系统。

在美国，sonnen正在发展虚拟电厂，将家庭电池整合起来以支持电网。该公司称，在得克萨斯州，SOLRITE服务覆盖超过6000户家庭。收购了sonnen全部全球业务、包括sonnen USA在内的TIVEN表示，打算支持美国分公司的进一步增长。

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