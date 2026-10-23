OilPrice：10月中国日均原油进口量或超过1000万桶

中国2026年10月的原油进口量可能增至日均超过1000万桶，这将是自3月以来的最高水平。供应增加可能会减少该国动用大量商业和战略储备的需求，OilPrice报道，援引路透社引用的Kpler数据。

中国动用了储备

据该刊物报道，在油价上涨至每桶100美元以上后，中国在3月后的大多数月份减少了采购，并动用了原油储备。在与伊朗的战争开始前，该国估计已在商业和战略储存设施中积累了多达14亿桶原油。

9月，中国平均每天减少约53万桶储备。路透社专栏作家克莱德·拉塞尔根据官方进口、国内产量和炼油量数据作出这一估计，因为中国不公布原油库存数据。

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上个月，原油总供应量——来自进口和国内产量——约为日均1346万桶，而炼油厂加工量约为日均1399万桶。尽管全年储备有所减少，但据OilPrice估计，中国在商业和战略储存设施中仍至少拥有12亿桶原油。

第四季度预测

由于8月进行的采购，10月进口量可能增长，当时布伦特原油价格大多在每桶80美元左右。该刊物还将供应可能增加与来自中东的石油流量上升以及中国成品油出口复苏联系起来。

与此同时，FGE NexantECA和Energy Aspects的分析师将此前对中国第四季度原油进口的预测下调了约日均40万桶。目前他们预计为日均920万至930万桶，显著低于去年的日均1160万桶平均水平。如果价格维持高位，中国可能再次更积极地动用积累的储备，而不是增加采购。

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