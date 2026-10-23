Chiny prawdopodobnie zwiększą import ropy naftowej w październiku 2026 roku do ponad 10 mln baryłek dziennie — będzie to najwyższy poziom od marca. Większe dostawy mogą zmniejszyć potrzebę wykorzystywania przez kraj dużych rezerw komercyjnych i strategicznych, podaje OilPrice, powołując się na dane Kpler przytoczone przez Reuters.

Chiny wykorzystywały rezerwy

Według publikacji, po wzroście cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę Chiny przez większość miesięcy po marcu ograniczały zakupy i wykorzystywały zapasy ropy naftowej. Przed rozpoczęciem wojny z Iranem kraj miał zgromadzić do 1,4 mld baryłek w magazynach komercyjnych i strategicznych.

We wrześniu Chiny zmniejszały zapasy średnio o około 530 tys. baryłek dziennie. Taką ocenę publicysta Reutersa Clyde Russell sporządził na podstawie oficjalnych wskaźników importu, krajowego wydobycia i wolumenu przerobu, ponieważ Chiny nie publikują danych o zapasach ropy naftowej.

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W ubiegłym miesiącu łączna podaż ropy naftowej — z importu i krajowego wydobycia — wyniosła około 13,46 mln baryłek dziennie, podczas gdy rafinerie przerobiły około 13,99 mln baryłek. Pomimo zmniejszania zapasów w ciągu roku Chiny nadal miały co najmniej 1,2 mld baryłek ropy naftowej w magazynach komercyjnych i strategicznych, według szacunków OilPrice.

Prognoza na czwarty kwartał

Import w październiku może wzrosnąć dzięki zakupom dokonanym w sierpniu, gdy Brent kosztowała przeważnie około 80 dolarów za baryłkę. Publikacja wiąże również możliwy wzrost dostaw z większymi przepływami ropy z Bliskiego Wschodu oraz ożywieniem chińskiego eksportu produktów naftowych.

Jednocześnie analitycy FGE NexantECA i Energy Aspects obniżyli wcześniejszą prognozę chińskiego importu ropy naftowej w czwartym kwartale o około 400 tys. baryłek dziennie. Obecnie oczekują 9,2–9,3 mln baryłek dziennie, czyli znacznie mniej niż średni poziom 11,6 mln baryłek dziennie w ubiegłym roku. Jeśli ceny pozostaną wysokie, Chiny mogą ponownie aktywniej wykorzystywać zgromadzone zapasy zamiast zwiększać zakupy.

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