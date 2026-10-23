Włoska grupa energetyczna Eni ogłosiła wypłatę specjalnych dywidend oraz zwiększenie programu skupu akcji własnych po tym, jak jej skorygowany zysk netto w trzecim kwartale 2026 roku wzrósł o 125% rok do roku, do 2,8 mld euro. Informuje o tym OilPrice.

Zysk przekroczył oczekiwania

Wynik Eni wyniósł 3,14 mld dolarów i przekroczył konsensus prognoz na poziomie 2,5 mld euro, czyli 2,8 mld dolarów. Spółka wyjaśniła poprawę wyników większymi wolumenami wydobycia ropy i gazu, a także wyższymi cenami sprzedaży oraz marżami rafineryjnymi.

Wydobycie ropy i gazu wzrosło o 4%, a operacyjne przepływy pieniężne — o 30%. Dział rafineryjny i chemiczny zarobił 472 mln euro (529 mln dolarów), podczas gdy w drugim kwartale 2026 roku i trzecim kwartale 2025 roku odnotowywał niewielkie straty.

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Marża rafineryjna gwałtownie wzrosła

Standardowa marża rafineryjna Eni w trzecim kwartale osiągnęła 28,1 dolara za baryłkę wobec 8,9 dolara rok wcześniej i 8,3 dolara w drugim kwartale. W ciągu dziewięciu miesięcy wzrosła do 15,5 dolara za baryłkę z 5,8 dolara w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Według spółki wyniki działalności rafineryjnej wspierały wyższe wskaźniki wykorzystania mocy zakładów przy sprzyjającej koniunkturze rynkowej. Jednocześnie na wyniki wpłynęły wyższe koszty transportu oraz niekorzystna różnica cen między ciężką ropą wysokosiarkową a lekką ropą niskosiarkową.

Eni planuje wypłacić w grudniu specjalne dywidendy o łącznej wartości 1,3 mld euro (1,46 mld dolarów). Spółka zwiększy program skupu akcji o 12%, do 3,8 mld euro (4,26 mld dolarów). Jest to już trzecie zwiększenie wartości programu odkupu akcji w 2026 roku.

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