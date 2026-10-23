Rząd Estonii poparł propozycję Komisji Europejskiej, aby o rok odroczyć niektóre wymogi dotyczące weryfikacji i sprawozdawczości przewidziane w unijnym rozporządzeniu w sprawie metanu. Stanowisko zatwierdzono na posiedzeniu rządu, informuje ERR News.

Jakich wymogów dotyczy odroczenie

Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim firm importujących do Unii Europejskiej paliwo z państw niebędących członkami UE. Tacy importerzy muszą przedkładać dane i dowody dotyczące emisji metanu powstałych podczas produkcji paliwa.

Według służby prasowej rządu dodatkowy rok da firmom, producentom w państwach trzecich oraz organom państw członkowskich UE czas na przygotowanie niezbędnych systemów monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji. Ma to również zmniejszyć ryzyko ograniczenia liczby dostawców na rynku europejskim i wzrostu presji cenowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko estońskiego rządu

Estoński minister energii i środowiska Erkki Keldo oświadczył, że ograniczenie emisji metanu jest ważne, jednak wymogi muszą być możliwe do realizacji w praktyce. Jak zaznaczył, dodatkowy czas pomoże przedsiębiorstwom i producentom wdrożyć niezbędne systemy oraz zmniejszyć ryzyko zawężenia podaży na rynku europejskim.

Estonia zależy od rynku regionalnego i międzynarodowych dostaw gazu, dlatego zakłócenia na rynku europejskim mogą wpłynąć na dostępność i cenę gazu dla estońskich konsumentów. Jednocześnie proponowane odroczenie nie uchyla unijnego rozporządzenia w sprawie metanu i nie oznacza rezygnacji z jego celów środowiskowych: Komisja Europejska proponuje zmienić jedynie terminy realizacji części zobowiązań, a nie ich treść. Inne wymogi dotyczące ograniczania emisji metanu i przekazywania informacji pozostaną w mocy.

Czytaj nas na