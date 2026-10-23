Правительство Эстонии поддержало предложение Европейской комиссии отложить на один год отдельные требования по проверке и отчетности, предусмотренные Регламентом ЕС по метану. Позиция была одобрена на заседании правительства, сообщает ERR News.

Каких требований касается отсрочка

Изменения прежде всего коснутся компаний, импортирующих в Европейский союз топливо из стран, не являющихся членами ЕС. Такие импортеры должны предоставлять данные и доказательства относительно выбросов метана, образовавшихся при производстве топлива.

По информации правительственной пресс-службы, дополнительный год даст компаниям, производителям в третьих странах и органам власти государств ЕС время для подготовки необходимых систем мониторинга, отчетности и верификации. Это также должно снизить риск сокращения числа поставщиков на европейском рынке и усиления ценового давления.

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Позиция эстонского правительства

Министр энергетики и окружающей среды Эстонии Эркки Келдо заявил, что сокращение выбросов метана важно, однако требования должны быть осуществимыми на практике. По его словам, дополнительное время поможет бизнесу и производителям наладить необходимые системы и снизить риск сужения предложения на европейском рынке.

Эстония зависит от регионального рынка и международных поставок газа, поэтому перебои на европейском рынке могут повлиять на доступность и цену газа для эстонских потребителей. В то же время предложенная отсрочка не отменяет Регламент ЕС по метану и не означает отказа от его экологических целей: Еврокомиссия предлагает изменить лишь сроки выполнения части обязательств, а не их содержание. Другие требования по сокращению выбросов метана и предоставлению информации останутся в силе.

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