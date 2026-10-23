WTI удержалась около 99 долларов после падения до 95,25 — OilPrice

Декабрьский фьючерс на американскую нефть WTI в конце недели торговался по 99,29 доллара за баррель — на 0,25 доллара, или 0,25%, выше, чем в начале недели. Контракт открылся на уровне 99,04 доллара, вырос до 101,37 доллара, а затем опускался до 95,25 доллара. Об этом сообщает OilPrice.

Реакция на заявления о посредничестве

Наиболее резкое снижение котировок произошло после того, как президент Ирана обсудил посреднические усилия с военным руководителем Пакистана. Участники рынка расценили это как возможный путь к переговорам и быстро сократили геополитическую премию в цене нефти.

В то же время прямых переговоров между США и Ираном не было. Иран, по данным издания, заявлял, что диалог с Вашингтоном невозможен, пока страна сталкивается с блокадой и угрозами. Позднее WTI отыграла падение и почти вернулась к стартовой отметке недели.

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Риски для поставок сохраняются

На рынок также влияли сообщения об атаках на объекты Саудовской Аравии, судоходство в Персидском заливе и нефтяную инфраструктуру. По данным OilPrice, удары хуситов достигли саудовских целей, в частности нефтяного месторождения Шайба, а атаки на суда и мины вблизи Ормузского пролива поддерживали риски для перевозок.

Издание отмечает, что масштабных перебоев с добычей и экспортом Саудовской Аравии пока не было, а нефть с Ближнего Востока продолжает поставляться. В то же время рынок учитывает риск возможных будущих нарушений добычи, загрузки танкеров или морских перевозок.

Запасы нефти в США сократились

Дополнительную поддержку ценам оказало сокращение коммерческих запасов сырой нефти в США на 3,1 млн баррелей за неделю. Запасы бензина также уменьшились, тогда как запасы дистиллятов выросли. По оценке OilPrice, эти данные не вызвали нового ценового прорыва, но поддержали покупателей на фоне нестабильной ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

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