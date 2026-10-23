WTI跌至95.25美元后守在99美元附近——OilPrice

美国WTI原油12月期货合约在周末报每桶99.29美元，比周初高出0.25美元，即0.25%。该合约开盘报99.04美元，一度升至101.37美元，随后跌至95.25美元。OilPrice报道。

对斡旋声明的反应

在伊朗总统与巴基斯坦军事领导人讨论斡旋努力后，油价出现最急剧下跌。市场参与者将此视为通向谈判的可能路径，并迅速降低了油价中的地缘政治溢价。

与此同时，美国与伊朗之间没有举行直接谈判。据该媒体报道，伊朗曾表示，只要该国面临封锁和威胁，与华盛顿的对话就不可能进行。此后，WTI收复跌幅，几乎回到本周初的水平。

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供应风险仍然存在

有关对沙特阿拉伯设施、波斯湾航运和石油基础设施发动袭击的报道也影响了市场。根据OilPrice的数据，胡塞武装的打击命中了沙特目标，其中包括沙伊巴油田；针对船只的袭击以及霍尔木兹海峡附近的水雷，维持了运输风险。

该媒体指出，目前沙特阿拉伯的产量和出口尚未出现大规模中断，中东石油仍在继续供应。与此同时，市场正在计入未来可能出现的生产、油轮装载或海上运输中断风险。

美国原油库存下降

美国商业原油库存一周内减少310万桶，也为油价提供了额外支撑。汽油库存同样减少，而馏分油库存增加。OilPrice认为，这些数据没有引发新一轮价格突破，但在中东安全局势不稳定的背景下支撑了买方。

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