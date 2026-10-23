Grudniowy kontrakt terminowy na amerykańską ropę WTI pod koniec tygodnia był notowany po 99,29 dolara za baryłkę — o 0,25 dolara, czyli 0,25%, wyżej niż na początku tygodnia. Kontrakt otworzył się na poziomie 99,04 dolara, wzrósł do 101,37 dolara, a następnie spadł do 95,25 dolara. Informuje o tym OilPrice.

Reakcja na oświadczenia o mediacji

Najgwałtowniejszy spadek notowań nastąpił po tym, jak prezydent Iranu omówił działania mediacyjne z dowódcą wojskowym Pakistanu. Uczestnicy rynku uznali to za możliwą drogę do negocjacji i szybko zmniejszyli premię geopolityczną w cenie ropy.

Jednocześnie nie było bezpośrednich rozmów między USA a Iranem. Iran, według publikacji, oświadczył, że dialog z Waszyngtonem jest niemożliwy, dopóki kraj mierzy się z blokadą i groźbami. Później WTI odrobiła straty i niemal wróciła do poziomu z początku tygodnia.

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Ryzyko dla dostaw utrzymuje się

Na rynek wpływały również doniesienia o atakach na obiekty w Arabii Saudyjskiej, żeglugę w Zatoce Perskiej oraz infrastrukturę naftową. Według OilPrice uderzenia Huti dotarły do saudyjskich celów, w tym do pola naftowego Szajba, a ataki na statki i miny w pobliżu Cieśniny Ormuz podtrzymywały ryzyko dla transportu.

Publikacja zaznacza, że jak dotąd nie doszło do poważnych zakłóceń w wydobyciu i eksporcie Arabii Saudyjskiej, a ropa z Bliskiego Wschodu nadal jest dostarczana. Jednocześnie rynek uwzględnia ryzyko możliwych przyszłych zakłóceń wydobycia, załadunku tankowców lub transportu morskiego.

Zapasy ropy w USA spadły

Dodatkowe wsparcie dla cen zapewnił spadek komercyjnych zapasów ropy naftowej w USA o 3,1 mln baryłek w ciągu tygodnia. Zapasy benzyny również się zmniejszyły, podczas gdy zapasy destylatów wzrosły. Według oceny OilPrice dane te nie wywołały nowego przełomu cenowego, lecz wsparły kupujących w obliczu niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

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