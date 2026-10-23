В Австралии производство электроэнергии из газа в третьем квартале сократилось на 34% в годовом выражении и стало самым низким для июля–сентября с 2000 года. Об этом со ссылкой на квартальный отчет Австралийского оператора энергетического рынка AEMO сообщает OilPrice.

По данным AEMO, несмотря на меньшую потребность в отоплении, общее потребление электроэнергии в стране за квартал выросло на 1,3%. Оператор связывает это с дальнейшей электрификацией, более высоким промышленным спросом и увеличением потребления дата-центрами.

Рекордная доля возобновляемой генерации

Возобновляемые источники обеспечили рекордные для третьего квартала 44,3% производства электроэнергии на Национальном электроэнергетическом рынке Австралии. Выработка на сетевых солнечных электростанциях выросла на 30%, а гидроэнергетика — на 15%.

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Мощность крупных аккумуляторных систем за год увеличилась более чем втрое. В промежутке с 16:00 до 21:00 они обеспечивали 8% генерации в вечерний пик, впервые превысив газовую генерацию, доля которой составила 5,1%.

Снижение оптовых цен

AEMO также отметил, что домохозяйства с солнечными панелями на крышах и домашними аккумуляторами во время вечернего пика потребляли из сети примерно на три четверти меньше электроэнергии, чем домохозяйства только с крышными солнечными панелями.

Средняя оптовая цена электроэнергии на NEM снизилась на 27% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и на 15% по сравнению с июньским кварталом — до 63 долларов США за мегаватт-час. Это самый низкий средний показатель для сентябрьского квартала с 2021 года. По словам представительницы AEMO Виолетт Мушайле, более активная зарядка и разрядка батарей способствовала снижению цен в вечерние часы пиковых нагрузок.

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