澳大利亚燃气发电降至2000年以来最低水平——OilPrice

澳大利亚第三季度燃气发电量同比下降34%，降至2000年以来7月至9月期间的最低水平。OilPrice援引澳大利亚能源市场运营商AEMO的季度报告称。

AEMO数据显示，尽管供暖需求减少，该国季度总用电量仍增长了1.3%。该运营商将此归因于持续电气化、更高的工业需求以及数据中心用电量增加。

可再生能源发电占比创纪录

可再生能源在澳大利亚国家电力市场的第三季度发电量中占创纪录的44.3%。并网太阳能电站发电量增长30%，水力发电增长15%。

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大型电池储能系统的容量在一年内增长超过两倍。它们在16:00至21:00期间提供了晚间用电高峰时段8%的发电量，首次超过燃气发电，后者占比为5.1%。

批发电价下降

AEMO还指出，配备屋顶太阳能电池板和家庭电池的家庭在晚间用电高峰期间从电网获取的电力，比仅配备屋顶太阳能电池板的家庭少约四分之三。

NEM的平均电力批发价格较上年同期下降27%，较6月季度下降15%，至每兆瓦时63美元。这是自2021年以来9月季度的最低平均水平。AEMO代表维奥莱特·穆沙伊莱表示，更积极的电池充放电有助于降低晚间峰值负荷时段的电价。

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