W Australii produkcja energii elektrycznej z gazu spadła w trzecim kwartale o 34% rok do roku i była najniższa dla okresu lipiec–wrzesień od 2000 roku. Poinformował o tym OilPrice, powołując się na kwartalny raport Australijskiego Operatora Rynku Energii, AEMO.

Według AEMO, mimo mniejszego zapotrzebowania na ogrzewanie całkowite zużycie energii elektrycznej w kraju wzrosło w kwartale o 1,3%. Operator wiąże to z dalszą elektryfikacją, wyższym popytem przemysłowym oraz wzrostem zużycia przez centra danych.

Rekordowy udział generacji odnawialnej

Odnawialne źródła energii zapewniły rekordowe dla trzeciego kwartału 44,3% produkcji energii elektrycznej na australijskim Krajowym Rynku Energii Elektrycznej. Produkcja w wielkoskalowych elektrowniach słonecznych wzrosła o 30%, a hydroenergetyka — o 15%.

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Moc dużych systemów magazynowania energii w bateriach zwiększyła się w ciągu roku ponad trzykrotnie. Między 16:00 a 21:00 zapewniały one 8% generacji podczas wieczornego szczytu, po raz pierwszy przewyższając generację gazową, której udział wyniósł 5,1%.

Spadek cen hurtowych

AEMO zauważył również, że gospodarstwa domowe z panelami słonecznymi na dachach i domowymi bateriami pobierały z sieci podczas wieczornego szczytu zużycia około trzy czwarte mniej energii elektrycznej niż gospodarstwa wyposażone wyłącznie w dachowe panele słoneczne.

Średnia hurtowa cena energii elektrycznej na NEM spadła o 27% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oraz o 15% względem kwartału czerwcowego, do 63 dolarów amerykańskich za megawatogodzinę. Był to najniższy średni poziom dla kwartału wrześniowego od 2021 roku. Według przedstawicielki AEMO Violette Mouchaille, aktywniejsze ładowanie i rozładowywanie baterii przyczyniło się do obniżenia cen w wieczornych godzinach szczytowego obciążenia.

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