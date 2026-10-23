爱沙尼亚政府支持欧盟委员会提出的建议，将《欧盟甲烷条例》规定的部分核查和报告要求推迟一年实施。该立场已在政府会议上获得批准，ERR News报道。

延期涉及哪些要求

这些变化将主要涉及从非欧盟国家向欧盟进口燃料的公司。此类进口商必须提交有关燃料生产过程中产生的甲烷排放的数据和证据。

根据政府新闻部门的信息，额外的一年将使企业、第三国生产商以及欧盟成员国主管部门有时间准备必要的监测、报告和核查系统。这也应降低欧洲市场供应商数量减少和价格压力加剧的风险。

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爱沙尼亚政府的立场

爱沙尼亚能源与环境部长埃尔基·凯尔多表示，减少甲烷排放十分重要，但相关要求必须在实践中可行。他说，额外的时间将帮助企业和生产商建立必要的系统，并降低欧洲市场供应收窄的风险。

爱沙尼亚依赖区域市场和国际天然气供应，因此欧洲市场的中断可能影响爱沙尼亚消费者获得天然气的便利性及其价格。同时，拟议的延期并不废除《欧盟甲烷条例》，也不意味着放弃其环境目标：欧盟委员会建议仅修改部分义务的履行期限，而非其内容。有关减少甲烷排放和提交信息的其他要求仍将继续有效。

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