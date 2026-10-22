为满足不断增长的需求并降低供应中断带来的脆弱性，亚洲在未来15年每年将需要高达1万亿美元的能源投资。麦肯锡的一份报告作出了这一评估，OilPrice对此进行了报道。

到2040年，所需投资总额可能达到15万亿美元。麦肯锡尤其将投资需求与经霍尔木兹海峡运输石油和天然气可能中断的风险联系起来。

需求预测上调

麦肯锡预测，到2040年，亚洲能源需求将达到3.7亿太焦。这比该公司一年前作出的预测高出15%。预计到2040年，该地区将占全球能源需求净增量的约70%。

增长因素包括数据中心的发展、工业扩张以及更高的制冷需求。与此同时，麦肯锡估计，未来十年亚洲煤炭消费总体将保持稳定：中国的下降将被印度和东南亚国家的增长所抵消。

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根据该公司的预测，未来五到十年，天然气需求的增长可能放缓，因为各国将优先选择煤炭和可再生能源用于发电。同时，工业需求可能支持天然气消费的长期复苏。

可再生能源和国内开采

到2040年，亚洲在太阳能和风能方面的投资每年可能约为3000亿美元，主要集中在印度和东南亚。不过，基础设施和政治支持不足使此类项目的实施更加困难。

贝恩公司和渣打银行的数据显示，2021年至2025年间，越南、泰国和印度尼西亚50%至60%的可再生能源项目被取消或暂停。麦肯锡还认为，在中国、菲律宾、泰国、越南和土库曼斯坦，支持成本更高的国内石油和天然气开采存在机会。该公司估计，到2040年，生物燃料可将燃料进口需求减少900亿至1000亿美元。

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