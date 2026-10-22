Азии потребуется до 1 трлн долларов инвестиций в энергетику ежегодно в течение следующих 15 лет, чтобы удовлетворить растущий спрос и сократить уязвимость к перебоям поставок. Такая оценка содержится в отчете McKinsey, о котором сообщает OilPrice.

Общий объем необходимых вложений к 2040 году может достичь 15 трлн долларов. McKinsey связывает потребность в инвестициях, в частности, с рисками перебоев в транспортировке нефти и газа через Ормузский пролив.

Спрос пересмотрели в сторону роста

McKinsey прогнозирует, что к 2040 году спрос на энергию в Азии достигнет 370 млн тераджоулей. Это на 15% больше прогноза, который компания давала годом ранее. Ожидается, что на регион придется около 70% чистого прироста мирового спроса на энергию к 2040 году.

Среди факторов роста названы развитие центров обработки данных, расширение промышленности и более высокий спрос на охлаждение. В то же время потребление угля в Азии в течение следующего десятилетия, по оценке McKinsey, в целом останется стабильным: спад в Китае должен компенсироваться ростом в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

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Рост спроса на природный газ, согласно прогнозу компании, может замедлиться в ближайшие пять–десять лет, поскольку страны будут отдавать предпочтение углю и возобновляемым источникам для производства электроэнергии. В то же время промышленный спрос может поддержать долгосрочное восстановление потребления газа.

Возобновляемая энергетика и собственная добыча

Инвестиции в солнечную и ветровую энергетику в Азии к 2040 году могут составить примерно 300 млрд долларов в год, прежде всего в Индии и Юго-Восточной Азии. Однако реализации таких проектов препятствуют нехватка инфраструктуры и политической поддержки.

По данным Bain и Standard Chartered, от 50% до 60% проектов возобновляемой энергетики во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии были отменены или приостановлены в 2021–2025 годах. McKinsey также видит возможности для поддержки более дорогой внутренней добычи нефти и газа в Китае, на Филиппинах, в Таиланде, Вьетнаме и Туркменистане. Биотопливо, по оценке компании, может к 2040 году сократить потребность в импорте топлива на 90–100 млрд долларов.

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