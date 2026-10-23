Президент США Дональд Трамп 23 октября признал добычу нефти, ее переработку и связанные с ними виды деятельности необходимыми для национальной обороны. Решение может открыть возможность федеральной финансовой поддержки проектов в сфере ископаемого топлива, сообщает Anadolu Agency.

Закон об оборонном производстве

В президентском меморандуме Трамп сослался на раздел 303 Закона об оборонном производстве, принятого во времена холодной войны. Это положение позволяет правительству предоставлять финансовую поддержку добыче нефти, трубопроводам, хранилищам и морским терминалам.

Решение охватывает разведку и добычу, сборные и магистральные трубопроводы, хранилища и морские терминалы.

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Аргументация Белого дома

В меморандуме министру обороны президент заявил, что устойчивые внутренние мощности по добыче, переработке и логистике нефти имеют ключевое значение для оборонной готовности США. По его словам, нефтепродукты обеспечивают топливом вооруженные силы страны, промышленную базу и критически важную инфраструктуру.

Трамп также сослался на указ №14156 от 20 января 2025 года об объявлении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. В документе отмечалось, что недостаточные возможности США в производстве, транспортировке, переработке и генерации энергии представляют угрозу для экономики, национальной безопасности и внешней политики страны.

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