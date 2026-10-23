Prezydent USA Donald Trump 23 października uznał wydobycie ropy naftowej, jej przetwarzanie oraz powiązane działania za niezbędne dla obrony narodowej. Decyzja może otworzyć możliwość federalnego wsparcia finansowego dla projektów dotyczących paliw kopalnych, informuje Anadolu Agency.

Ustawa o produkcji obronnej

W memorandum prezydenckim Trump powołał się na sekcję 303 ustawy o produkcji obronnej, przyjętej w czasach zimnej wojny. Przepis ten pozwala rządowi udzielać wsparcia finansowego dla wydobycia ropy, rurociągów, magazynów i terminali morskich.

Decyzja obejmuje poszukiwanie i wydobycie, rurociągi zbiorcze i przesyłowe, magazyny oraz terminale morskie.

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Uzasadnienie Białego Domu

W memorandum do sekretarza obrony prezydent oświadczył, że odporne krajowe zdolności w zakresie wydobycia, przetwarzania i logistyki ropy są kluczowe dla gotowości obronnej USA. Jak zaznaczył, produkty naftowe dostarczają paliwo siłom zbrojnym kraju, bazie przemysłowej i infrastrukturze krytycznej.

Trump powołał się także na rozporządzenie wykonawcze nr 14156 z 20 stycznia 2025 roku, dotyczące ogłoszenia stanu nadzwyczajnego w sektorze energetycznym. W dokumencie wskazano, że niewystarczające możliwości USA w zakresie produkcji, transportu, przetwarzania i wytwarzania energii stanowią zagrożenie dla gospodarki, bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej kraju.

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