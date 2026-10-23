Пакистан снизил цену бензина и повысил стоимость дизеля — Dawn

Правительство Пакистана снизило розничную цену бензина на 1,60 пакистанской рупии за литр, в то время как цена высокоскоростного дизельного топлива (HSD) выросла на 1,64 рупии. Новые тарифы применяются с 23 октября: литр бензина стоит 377,71 рупии, а литр HSD — 391,75 рупии.

Как сообщает Dawn, согласно уведомлению Petroleum Division, правительство продолжает взимать 114 рупий налогов и сборов с литра бензина и 100 рупий — с литра дизельного топлива.

Цены после весеннего максимума

Стоимость HSD ниже пиковых 520,35 рупии за литр, зафиксированных 3 апреля. По данным издания, цена этого вида топлива начала расти после начала войны между США и Ираном 28 февраля — тогда она составляла около 281 рупии за литр.

Цена бензина также достигла максимума в 458,41 рупии за литр 3 апреля. Ее рост начался в первую неделю марта, когда литр стоил 266 рупий.

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Меры экономии и ежедневные цены

На фоне роста стоимости топлива в условиях конфликта на Ближнем Востоке правительство вновь ввело меры экономии. Рынки должны закрываться до 21:00, а лимиты топлива для служебных автомобилей сократили на 50% на три месяца.

13 сентября премьер-министр Шехбаз Шариф объявил программу поддержки для пользователей мотоциклов, авторикш и автомобилей с двигателями объемом до 800 куб. см. В июле министр нефти Али Первез Малик заявил, что цены на топливо будут определяться ежедневно с учетом колебаний международных рынков. Соответствующие полномочия получило Управление по регулированию нефти и газа Пакистана.

Бензин в стране преимущественно используют владельцы частного транспорта, малолитражных автомобилей, рикш и двухколесных транспортных средств. Дизель в основном потребляют тяжелый транспорт, электростанции и крупные генераторы.

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