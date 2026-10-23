巴基斯坦下调汽油价格并上调柴油价格——Dawn

巴基斯坦政府将汽油零售价格每升下调1.60巴基斯坦卢比，同时高速柴油（HSD）价格上涨1.64卢比。新价格自10月23日起实施：汽油每升377.71卢比，HSD每升391.75卢比。

据《黎明报》报道，根据石油部门的通知，政府仍对每升汽油征收114卢比的税费，对每升柴油征收100卢比的税费。

春季高点后的价格

HSD价格低于4月3日录得的每升520.35卢比的峰值。据该报称，在2月28日美国与伊朗之间的战争开始后，这类燃料的价格开始上涨，当时约为每升281卢比。

汽油价格也在4月3日达到每升458.41卢比的峰值。其上涨始于3月第一周，当时每升价格为266卢比。

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节约措施与每日定价

在中东冲突背景下燃料成本上涨之际，政府重新实施了节约措施。市场必须在21:00前关闭，公务车辆的燃料配额在三个月内削减50%。

9月13日，总理谢赫巴兹·谢里夫宣布了一项支持计划，面向摩托车、三轮摩托车和发动机排量不超过800立方厘米汽车的使用者。7月，石油部长阿里·佩尔韦兹·马利克表示，考虑到国际市场的波动，燃料价格将每日确定。巴基斯坦石油和天然气监管局获得了相关权限。

该国的汽油主要由私人交通工具、小型汽车、三轮车和两轮车辆的车主使用。柴油主要由重型运输工具、发电厂和大型发电机消耗。

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