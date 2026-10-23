Pakistan obniżył cenę benzyny i podniósł cenę oleju napędowego — Dawn

Rząd Pakistanu obniżył detaliczną cenę benzyny o 1,60 rupii pakistańskiej za litr, podczas gdy cena szybkiego oleju napędowego (HSD) wzrosła o 1,64 rupii. Nowe stawki obowiązują od 23 października: litr benzyny kosztuje 377,71 rupii, a litr HSD — 391,75 rupii.

Jak informuje Dawn, zgodnie z komunikatem Petroleum Division rząd nadal pobiera 114 rupii podatków i opłat od litra benzyny oraz 100 rupii od litra oleju napędowego.

Ceny po wiosennym maksimum

Cena HSD jest niższa od rekordowych 520,35 rupii za litr, odnotowanych 3 kwietnia. Według publikacji cena tego rodzaju paliwa zaczęła rosnąć po rozpoczęciu wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 28 lutego — wówczas wynosiła około 281 rupii za litr.

Cena benzyny również osiągnęła maksimum 458,41 rupii za litr 3 kwietnia. Jej wzrost rozpoczął się w pierwszym tygodniu marca, gdy litr kosztował 266 rupii.

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Oszczędności i codzienne ceny

W obliczu wzrostu kosztów paliwa w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd ponownie wprowadził środki oszczędnościowe. Targowiska muszą być zamykane do godziny 21:00, a limity paliwa dla pojazdów służbowych zmniejszono o 50% na trzy miesiące.

13 września premier Shehbaz Sharif ogłosił program wsparcia dla użytkowników motocykli, autoriksz i samochodów z silnikami o pojemności do 800 cm³. W lipcu minister ds. ropy naftowej Ali Pervaiz Malik oświadczył, że ceny paliw będą ustalane codziennie z uwzględnieniem wahań na rynkach międzynarodowych. Odpowiednie uprawnienia otrzymał Urząd Regulacji Ropy Naftowej i Gazu Pakistanu.

Benzyna w kraju jest wykorzystywana głównie przez właścicieli prywatnych pojazdów, małych samochodów, riksz i pojazdów dwukołowych. Olej napędowy jest przede wszystkim zużywany przez ciężki transport, elektrownie i duże generatory.

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