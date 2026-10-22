Azja będzie potrzebować do 1 bln dolarów inwestycji w energetykę rocznie przez następne 15 lat, aby zaspokoić rosnący popyt i ograniczyć podatność na zakłócenia dostaw. Taka ocena znalazła się w raporcie McKinsey, o którym informuje OilPrice.

Łączna wartość niezbędnych inwestycji do 2040 roku może sięgnąć 15 bln dolarów. McKinsey wiąże potrzebę inwestycji między innymi z ryzykiem zakłóceń transportu ropy i gazu przez Cieśninę Ormuz.

Popyt zrewidowano w górę

McKinsey prognozuje, że do 2040 roku popyt na energię w Azji osiągnie 370 mln teradżuli. To o 15% więcej niż prognoza przedstawiona przez firmę rok wcześniej. Oczekuje się, że na region przypadnie około 70% netto wzrostu światowego popytu na energię do 2040 roku.

Wśród czynników wzrostu wymieniono rozwój centrów przetwarzania danych, rozbudowę przemysłu oraz większy popyt na chłodzenie. Jednocześnie zużycie węgla w Azji w ciągu następnej dekady, według oceny McKinsey, zasadniczo pozostanie stabilne: spadek w Chinach ma zostać zrekompensowany wzrostem w Indiach i krajach Azji Południowo-Wschodniej.

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Wzrost popytu na gaz ziemny może spowolnić w ciągu najbliższych pięciu–dziesięciu lat, zgodnie z prognozą firmy, ponieważ kraje będą preferować węgiel i źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej. Jednocześnie popyt przemysłowy może wesprzeć długoterminowe ożywienie zużycia gazu.

Energetyka odnawialna i krajowe wydobycie

Inwestycje w energetykę słoneczną i wiatrową w Azji do 2040 roku mogą wynieść około 300 mld dolarów rocznie, przede wszystkim w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej. Realizację takich projektów utrudniają jednak niedobory infrastruktury i wsparcia politycznego.

Według Bain i Standard Chartered od 50% do 60% projektów energii odnawialnej w Wietnamie, Tajlandii i Indonezji zostało anulowanych lub zawieszonych w latach 2021–2025. McKinsey dostrzega także możliwości wsparcia droższego krajowego wydobycia ropy i gazu w Chinach, na Filipinach, w Tajlandii, Wietnamie i Turkmenistanie. Biopaliwa, według oceny firmy, mogą do 2040 roku zmniejszyć potrzebę importu paliw o 90–100 mld dolarów.

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