McKinsey: Азії потрібно до $1 трлн на рік для енергетики — OilPrice

Азії знадобиться до 1 трлн доларів інвестицій в енергетику щороку протягом наступних 15 років, щоб задовольнити зростання попиту та скоротити вразливість до перебоїв постачання. Така оцінка міститься у звіті McKinsey, про який повідомляє OilPrice.

Загальний обсяг необхідних вкладень до 2040 року може сягнути 15 трлн доларів. McKinsey пов’язує потребу в інвестиціях, зокрема, з ризиками перебоїв у транспортуванні нафти й газу через Ормузьку протоку.

Попит переглянули в бік зростання

McKinsey прогнозує, що до 2040 року попит на енергію в Азії сягне 370 млн тераджоулів. Це на 15% більше за прогноз, який компанія давала роком раніше. Очікується, що на регіон припаде близько 70% чистого приросту світового попиту на енергію до 2040 року.

Серед чинників зростання названі розвиток центрів обробки даних, розширення промисловості та вищий попит на охолодження. Водночас споживання вугілля в Азії впродовж наступного десятиліття, за оцінкою McKinsey, загалом залишатиметься стабільним: спад у Китаї має компенсуватися зростанням в Індії та країнах Південно-Східної Азії.

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Зростання попиту на природний газ, за прогнозом компанії, може сповільнитися у найближчі п’ять-десять років, оскільки країни віддаватимуть перевагу вугіллю та відновлюваним джерелам для виробництва електроенергії. Водночас промисловий попит може підтримати довгострокове відновлення споживання газу.

Відновлювана енергетика та власний видобуток

Інвестиції в сонячну та вітрову енергетику в Азії до 2040 року можуть становити приблизно 300 млрд доларів на рік, передусім в Індії та Південно-Східній Азії. Проте реалізацію таких проєктів ускладнюють нестача інфраструктури та політичної підтримки.

За даними Bain і Standard Chartered, від 50% до 60% проєктів відновлюваної енергетики у В’єтнамі, Таїланді та Індонезії були скасовані або призупинені у 2021–2025 роках. McKinsey також вбачає можливості для підтримки дорожчого внутрішнього видобутку нафти й газу в Китаї, на Філіппінах, у Таїланді, В’єтнамі та Туркменістані. Біопаливо, за оцінкою компанії, може до 2040 року скоротити потребу в імпорті пального на 90–100 млрд доларів.

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