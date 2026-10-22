英国首相安迪·伯纳姆表示，尽管批准开发北海Jackdaw天然气田，英国仍将在2050年前实现气候中和。他还承诺不再发放北海石油和天然气开采的新许可证，《卫报》报道。

伯纳姆表示，政府不会放弃应对气候危机。他强调，英国刚刚经历了有记录以来最炎热的夏季，期间护士在医院病房昏倒，公交车司机在难以忍受的条件下工作，家庭因森林火灾失去财产。

政府关于Jackdaw的理由

伯纳姆解释称，批准该项目是出于在全球不稳定局势下加强能源安全的需要。他表示，使用本国资源比进口天然气更为合理，而来自Jackdaw的天然气最早将于今年冬天开始为住宅供暖并保障企业运转。

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首相还表示，向更清洁能源转型必须为石油和天然气行业的工人提供新的就业机会。他提到阿伯丁工人的处境，并表示不希望重演当地社区因去工业化而受到的后果未得到应有关注的情况。

关于Rosebank的决定

能源大臣米娅塔·范布莱表示，将由她决定是否批准Rosebank油田。据该报消息人士称，她倾向于阻止该项目。范布莱强调，她对英国遵守气候承诺负有法律责任。

她还表示，私营部门在过去两年间已向清洁能源投资1000亿英镑。伯纳姆支持设立能源福祉基金，计划将北海石油和天然气开采的税收收入投入该基金，用于清洁能源项目。

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