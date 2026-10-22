Прем’єр Бернем пообіцяв кліматичну нейтральність попри схвалення Jackdaw — The Guardian

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що країна досягне кліматичної нейтральності до 2050 року, попри схвалення розробки газового родовища Jackdaw у Північному морі. Він також пообіцяв не видавати нових ліцензій на видобуток нафти й газу в Північному морі, повідомляє The Guardian.

За словами Бернема, уряд не відмовиться від боротьби з кліматичною кризою. Він наголосив, що Велика Британія щойно пережила найспекотніше літо за весь час спостережень, під час якого медсестри непритомніли на лікарняних відділеннях, водії автобусів працювали в нестерпних умовах, а родини втрачали майно через лісові пожежі.

Аргумент уряду щодо Jackdaw

Бернем пояснив схвалення проєкту потребою зміцнити енергетичну безпеку в умовах глобальної нестабільності. За його словами, використання власних ресурсів є доцільнішим за імпорт газу, а газ із Jackdaw уже взимку має почати забезпечувати опалення будинків і роботу підприємств.

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Прем’єр також заявив, що перехід до чистішої енергетики має передбачати нові можливості працевлаштування для працівників нафтогазової галузі. Він згадав становище працівників в Абердині та сказав, що не хоче допустити повторення ситуацій, коли наслідки деіндустріалізації для місцевих громад залишали без належної уваги.

Рішення щодо Rosebank

Міністерка енергетики Міатта Фанбуллех заявила, що саме вона ухвалюватиме рішення щодо можливого схвалення нафтового родовища Rosebank. За даними джерел видання, вона схиляється до блокування цього проєкту. Фанбуллех наголосила, що несе юридичну відповідальність за дотримання Великою Британією кліматичних зобов’язань.

Вона також повідомила, що приватний сектор протягом останніх двох років інвестував 100 млрд фунтів стерлінгів у чисту енергетику. Бернем підтримав створення Фонду енергетичного добробуту, до якого планують спрямовувати податкові надходження від видобутку нафти й газу в Північному морі для програм чистої енергетики.

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