Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что страна достигнет климатической нейтральности к 2050 году, несмотря на одобрение разработки газового месторождения Jackdaw в Северном море. Он также пообещал не выдавать новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море, сообщает The Guardian.

По словам Бернема, правительство не откажется от борьбы с климатическим кризисом. Он подчеркнул, что Великобритания только что пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений, во время которого медсёстры теряли сознание в больничных отделениях, водители автобусов работали в невыносимых условиях, а семьи теряли имущество из-за лесных пожаров.

Аргумент правительства по поводу Jackdaw

Бернем объяснил одобрение проекта необходимостью укрепить энергетическую безопасность в условиях глобальной нестабильности. По его словам, использование собственных ресурсов целесообразнее импорта газа, а газ с Jackdaw уже этой зимой должен начать обеспечивать отопление домов и работу предприятий.

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Премьер также заявил, что переход к более чистой энергетике должен предусматривать новые возможности трудоустройства для работников нефтегазовой отрасли. Он упомянул положение работников в Абердине и сказал, что не хочет допустить повторения ситуаций, когда последствия деиндустриализации для местных сообществ оставались без должного внимания.

Решение по Rosebank

Министр энергетики Миата Фанбуллех заявила, что именно она будет принимать решение о возможном одобрении нефтяного месторождения Rosebank. По данным источников издания, она склоняется к блокированию этого проекта. Фанбуллех подчеркнула, что несёт юридическую ответственность за соблюдение Великобританией климатических обязательств.

Она также сообщила, что частный сектор за последние два года инвестировал 100 млрд фунтов стерлингов в чистую энергетику. Бернем поддержал создание Фонда энергетического благосостояния, в который планируется направлять налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море на программы чистой энергетики.

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