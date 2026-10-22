Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że kraj osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 roku, mimo zatwierdzenia zagospodarowania złoża gazowego Jackdaw na Morzu Północnym. Obiecał także, że nie będzie wydawał nowych licencji na wydobycie ropy i gazu na Morzu Północnym, informuje „The Guardian”.

Jak powiedział Burnham, rząd nie zrezygnuje z walki z kryzysem klimatycznym. Podkreślił, że Wielka Brytania właśnie przeżyła najgorętsze lato w historii pomiarów, podczas którego pielęgniarki mdlały na oddziałach szpitalnych, kierowcy autobusów pracowali w nieznośnych warunkach, a rodziny traciły mienie w wyniku pożarów lasów.

Argument rządu w sprawie Jackdaw

Burnham wyjaśnił zatwierdzenie projektu potrzebą wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w warunkach globalnej niestabilności. Jak zaznaczył, wykorzystanie własnych zasobów jest bardziej uzasadnione niż import gazu, a gaz z Jackdaw ma już tej zimy zacząć zapewniać ogrzewanie domów i działalność przedsiębiorstw.

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Premier oświadczył również, że przejście na czystszą energię musi zapewniać nowe możliwości zatrudnienia pracownikom sektora naftowo-gazowego. Wspomniał o sytuacji pracowników w Aberdeen i powiedział, że nie chce dopuścić do powtórzenia sytuacji, w których konsekwencje deindustrializacji dla lokalnych społeczności pozostawały bez należytej uwagi.

Decyzja w sprawie Rosebank

Ministra energii Miatta Fahnbulleh oświadczyła, że to ona podejmie decyzję w sprawie ewentualnego zatwierdzenia złoża ropy Rosebank. Według źródeł gazety skłania się ona ku zablokowaniu tego projektu. Fahnbulleh podkreśliła, że ponosi prawną odpowiedzialność za przestrzeganie przez Wielką Brytanię zobowiązań klimatycznych.

Poinformowała także, że sektor prywatny zainwestował w ciągu ostatnich dwóch lat 100 mld funtów szterlingów w czystą energię. Burnham poparł utworzenie Funduszu Dobrobytu Energetycznego, do którego planowane jest kierowanie wpływów podatkowych z wydobycia ropy i gazu na Morzu Północnym na programy czystej energii.

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