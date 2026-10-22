Pentagon odblokował dwa projekty wiatrowe po decyzji sądu — The Hill

W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa posuwa naprzód dwa projekty wiatrowe, które były rozpatrywane przez Pentagon. Według przedstawiciela Białego Domu chodzi o obiekty w stanach Maine i Dakota Południowa. Stało się to po tym, jak sędzia federalny wstrzymał zamrożenie zatwierdzeń dla lądowych projektów wiatrowych.

Rozpatrywanie poszczególnych projektów

Jak informuje The Hill, Departament Obrony USA będzie nadal oceniać projekty wiatrowe indywidualnie. Wcześniej w tym roku administracja wstrzymała zatwierdzanie lądowych elektrowni wiatrowych, powołując się na możliwe zakłócenia pracy radarów dopplerowskich.

W pozwie złożonym wcześniej w tym roku wskazano, że ograniczenia dotknęły co najmniej 125 dużych projektów w 25 stanach. W sierpniu sędzia federalny wstrzymał zamrożenie wprowadzone przez Pentagon na czas rozpatrywania sprawy. Na początku tego tygodnia organizacje, które zakwestionowały działania resortu, zwróciły się do sądu z prośbą o dodatkowe zapewnienie wykonania tego orzeczenia, twierdząc, że administracja go nie przestrzega.

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Związek z ustawą w Senacie

Przedstawiciel Białego Domu oświadczył również, że posunięcie naprzód dwóch projektów otwiera drogę dla ponadpartyjnej ustawy energetycznej w Senacie. Oczekuje się, że dokument zmniejszy bariery regulacyjne dla projektów energetycznych, w tym związane z ustawodawstwem środowiskowym.

Jednocześnie administracja Trumpa w ostatnich tygodniach podjęła także inne kroki, które utrudniają rozwój energetyki wiatrowej: poprosiła o ponowne rozpatrzenie wcześniej wydanych zezwoleń dla kilku morskich projektów wiatrowych.

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