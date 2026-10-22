Пентагон разблокировал два ветровых проекта после решения суда — The Hill

В США администрация президента Дональда Трампа продвигает два ветровых проекта, находившихся на рассмотрении Пентагона. По словам представителя Белого дома, речь идет об объектах в штатах Мэн и Южная Дакота. Это произошло после того, как федеральный судья приостановил замораживание согласований для наземных ветровых проектов.

Рассмотрение отдельных проектов

Как сообщает The Hill, Министерство обороны США продолжит оценивать ветровые проекты в индивидуальном порядке. Ранее в этом году администрация приостановила согласование наземных ветровых электростанций, сославшись на возможные помехи работе доплеровских радаров.

В иске, поданном ранее в этом году, отмечалось, что ограничения затронули как минимум 125 масштабных проектов в 25 штатах. В августе федеральный судья приостановил замораживание Пентагона на время рассмотрения дела. В начале этой недели организации, оспорившие действия ведомства, обратились в суд с просьбой дополнительно обеспечить исполнение этого решения, заявив, что администрация его не соблюдает.

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Связь с законопроектом в Сенате

Представитель Белого дома также заявил, что продвижение двух проектов открывает путь для двухпартийного энергетического законопроекта в Сенате. Ожидается, что документ сократит регуляторные барьеры для энергетических проектов, в том числе связанные с экологическим законодательством.

В то же время администрация Трампа в последние недели предприняла и другие шаги, осложняющие развитие ветроэнергетики: она попросила пересмотреть ранее выданные разрешения для нескольких офшорных ветровых проектов.

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