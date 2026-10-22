Пентагон розблокував два вітрові проєкти після рішення суду — The Hill

У США адміністрація президента Дональда Трампа просуває два вітрові проєкти, які перебували на розгляді Пентагону. За словами представника Білого дому, йдеться про об’єкти у штатах Мен і Південна Дакота. Це сталося після того, як федеральний суддя зупинив дію заморожування погоджень для наземних вітрових проєктів.

Розгляд окремих проєктів

Як повідомляє The Hill, Міністерство оборони США надалі оцінюватиме вітрові проєкти в індивідуальному порядку. Раніше цього року адміністрація призупинила погодження наземних вітрових електростанцій, посилаючись на можливе перешкоджання роботі доплерівських радарів.

У позові, поданому раніше цього року, зазначалося, що обмеження торкнулися щонайменше 125 масштабних проєктів у 25 штатах. У серпні федеральний суддя зупинив заморожування Пентагону на час розгляду справи. На початку цього тижня організації, які оскаржили дії відомства, звернулися до суду з проханням додатково забезпечити виконання цього рішення, заявивши, що адміністрація його не дотримується.

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Зв’язок із законопроєктом у Сенаті

Представник Білого дому також заявив, що просування двох проєктів відкриває шлях для двопартійного енергетичного законопроєкту в Сенаті. Очікується, що документ зменшить регуляторні бар’єри для енергетичних проєктів, зокрема пов’язані з екологічним законодавством.

Водночас адміністрація Трампа останніми тижнями вживала й інших кроків, що ускладнюють розвиток вітроенергетики: вона попросила переглянути раніше видані дозволи для кількох офшорних вітрових проєктів.

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