Kanadyjska spółka naftowa Strathcona Resources chce eksportować do 250 tys. baryłek ropy naftowej dziennie z północnego wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej na rynki azjatyckie. W tym celu firma proponuje transport ropy koleją do nowego morskiego terminalu eksportowego w Prince Rupert, informuje OilPrice.

Propozycja dla rządu Kanady

Prezes Strathcona Adam Waterous powiedział Bloombergowi, że firma planuje przedstawić tę propozycję rządowi premiera Kanady Marka Carneya już w przyszłym tygodniu. Według Waterousa dostawy mogłyby rozpocząć się w ciągu dwóch lat. Jest to znacznie szybciej niż w przypadku proponowanego nowego rurociągu na wybrzeże Pacyfiku, którego uruchomienie jest oczekiwane nie wcześniej niż na początku lub w połowie lat 30. XXI wieku.

Kanada obecnie kieruje około 90% eksportu ropy do Stanów Zjednoczonych. W materiale wskazano, że rząd Carneya dąży do zmniejszenia tej zależności w związku z napięciami handlowymi z Waszyngtonem.

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Przeszkoda w postaci zakazu dla tankowców

Aby zrealizować plan, Strathcona potrzebuje wyjątku od federalnego zakazu dotyczącego tankowców z ropą. Ustawa Oil Tanker Moratorium Act, uchwalona w 2019 roku za rządów Justina Trudeau, zakazuje tankowcom przewożącym ponad 12 500 ton metrycznych ropy naftowej lub trwałych produktów ropopochodnych załadunku lub rozładunku wzdłuż północnego wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej. W lipcu Mark Carney potwierdził swoje przywiązanie do tego zakazu.

Waterous uważa, że port w Prince Rupert ma już część niezbędnej infrastruktury, ponieważ obsługuje kolejowe dostawy propanu. Strathcona ma również doświadczenie w kolejowym transporcie ropy: firma przewozi do 80 tys. baryłek dziennie na wybrzeże Zatoki Meksykańskiej w USA przez terminale w Albercie i Saskatchewan.

Przeciw zniesieniu zakazu występują premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby, organizacje ekologiczne oraz liczne rdzenne społeczności wybrzeża. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, terminal o przepustowości 250 tys. baryłek dziennie zwiększy obecny wolumen kanadyjskiego eksportu ropy z wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej o niemal 50%.

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