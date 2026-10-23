Prywatna firma North American Blue Energy Partners (NABEP), która współpracuje z administracją USA w celu zwiększenia wydobycia ropy w Wenezueli, zwiększyła wydobycie o około 20 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie od sierpnia. Jak informuje OilPrice, powołując się na źródło Bloomberga zaznajomione z działalnością firmy, w połowie października jej wydobycie wynosiło około 223 500 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

Nowe wiertnie

Według rozmówcy Bloomberga NABEP planuje w najbliższym czasie uruchomić kolejne trzy wiertnie na złożach, które już eksploatuje. Ma to podwoić liczbę aktywnych wiertni w projektach firmy.

Obecnie NABEP ma trzy aktywne wiertnie w rejonie Junín w pasie naftowym Orinoko w Wenezueli. Jedna z nowych wiertni już dotarła do kraju, twierdzi źródło Bloomberga.

Plany ekspansji

25-letni plan NABEP przewiduje zaangażowanie w Wenezueli łącznie 60 wiertni i 70 jednostek ciężkiego sprzętu budowlanego. Firma liczy na późniejsze dziesięciokrotne zwiększenie własnego wydobycia w kraju.

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Na czele NABEP stoi biznesmen pochodzenia wenezuelskiego Alejandro Betancourt. Firma deklaruje zamiar szybkiego rozszerzania działalności na jeziorze Maracaibo i w pasie naftowym Orinoko, a jej krótkoterminowym celem jest zwiększenie wydobycia do ponad 1 mln baryłek dziennie.

Według OilPrice tymczasowe władze Wenezueli przyznały NABEP 100-letnie koncesje na 17 pól naftowych z potwierdzonymi rezerwami wynoszącymi około 65 mld baryłek. Publikacja zauważa, że nowa infrastruktura naftowa może wymagać inwestycji do 100 mld dolarów.

Jednocześnie firma analityczna Rystad Energy oświadczyła we wrześniu, że szacunek 100 mld dolarów odzwierciedla długoterminowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie kapitał już pozyskany. NABEP nie ujawniła szczegółowej struktury finansowania operacji.

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