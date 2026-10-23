Канадская нефтяная компания Strathcona Resources хочет экспортировать до 250 тыс. баррелей сырой нефти в сутки с северного побережья Британской Колумбии на азиатские рынки. Для этого компания предлагает доставлять нефть по железной дороге к новому морскому экспортному терминалу в Принс-Руперте, сообщает OilPrice.

Предложение для правительства Канады

Председатель Strathcona Адам Уотероус заявил Bloomberg, что компания планирует обратиться с этим предложением к правительству премьер-министра Канады Марка Карни уже на следующей неделе. По оценке Уотероуса, поставки могли бы начаться в течение двух лет. Это существенно быстрее, чем предлагаемый новый нефтепровод к тихоокеанскому побережью, запуск которого ожидается не ранее начала или середины 2030-х годов.

Канада сейчас направляет около 90% экспорта нефти в США. В материале отмечается, что правительство Карни стремится сократить такую зависимость на фоне торговой напряженности с Вашингтоном.

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Препятствие в виде запрета на танкеры

Для реализации плана Strathcona необходимо исключение из федерального запрета на нефтяные танкеры. Закон Oil Tanker Moratorium Act, принятый в 2019 году при правительстве Джастина Трюдо, запрещает танкерам с более чем 12 500 метрическими тоннами сырой нефти или стойких нефтепродуктов загружаться или разгружаться вдоль северного побережья Британской Колумбии. В июле Марк Карни подтвердил приверженность этому запрету.

Уотероус считает, что порт Принс-Руперт уже располагает частью необходимой инфраструктуры, поскольку обрабатывает железнодорожные поставки пропана. Strathcona также имеет опыт перевозок нефти по железной дороге: компания перевозит до 80 тыс. баррелей в сутки к побережью Мексиканского залива США через терминалы в Альберте и Саскачеване.

Против отмены запрета выступают премьер Британской Колумбии Дэвид Эби, экологические организации и многочисленные коренные общины побережья. Если проект одобрят, терминал мощностью 250 тыс. баррелей в сутки увеличит существующий объем канадского экспорта нефти с побережья Британской Колумбии почти на 50%.

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