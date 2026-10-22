Brytyjski regulator rynku energii Ofgem zatwierdził zawarcie umowy między Interconnector Limited a National Gas Transmission plc, aby utrzymać możliwość importu gazu przez interkonektor między Wielką Brytanią a Belgią. Decyzja ma zachować elastyczność krajowego systemu gazowego w okresach wysokiego popytu, informuje OilPrice.

Połączenia gazowe z Europą

Wielka Brytania ma kilka interkonektorów z kontynentalną Europą, którymi gaz może być transportowany w obu kierunkach w zależności od popytu. Gazociągi łączą brytyjski system z hubami gazowymi w Belgii i Niderlandach.

Trasy te są wykorzystywane do importu gazu jedynie od czasu do czasu. Główna część gazu importowanego przez Wielką Brytanię dociera gazociągami z Norwegii, a także w postaci skroplonego gazu ziemnego od innych dostawców.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Konsultacje w sprawie kosztów

Według Ofgem moce importowe dostępne dla brytyjskiego rynku przez kontynentalne interkonektory zmniejszyły się w ostatnich latach. Regulator wyjaśnił to spadkiem zachęt komercyjnych do importu z Europy oraz poszczególnymi technicznymi ograniczeniami przepustowości.

Jednocześnie takie połączenia pozostają ważną opcją w okresach szczególnie wysokiego popytu, w tym podczas surowej zimowej pogody. Ofgem rozpoczął konsultacje do 20 listopada 2026 roku w sprawie proponowanego mechanizmu regulacyjnego zwrotu kosztów utrzymania tej infrastruktury.

Dyrektor ds. systemów energetycznych i odporności w National Gas Glenn Bryn-Jacobsen oświadczył, że zachowanie możliwości importu przez kontynentalne interkonektory powinno wzmocnić odporność systemu gazowego w trudnych sytuacjach. Dyrektor Ofgem ds. zarządzania systemami energetycznymi i bezpieczeństwa Jack Presley Abbott zauważył, że te połączenia gazowe są ważne w kontekście długoterminowych zmian w systemie energetycznym.

Czytaj nas na