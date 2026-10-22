英国能源市场监管机构Ofgem批准Interconnector Limited与National Gas Transmission plc达成协议，以维持通过英国与比利时之间互联管道进口天然气的能力。OilPrice报道称，这一决定旨在高需求时期保持该国天然气系统的灵活性。

与欧洲的天然气连接

英国与欧洲大陆之间有数条互联管道，天然气可根据需求通过这些管道双向输送。管道将英国系统与比利时和荷兰的天然气枢纽连接起来。

这些线路仅偶尔用于进口天然气。英国进口天然气的主要部分通过来自挪威的管道输送，此外还以来自其他供应商的液化天然气形式进口。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于成本的咨询

据Ofgem称，近年来，英国市场可通过欧洲大陆互联管道获得的进口能力有所下降。监管机构解释称，这是由于从欧洲进口的商业激励减少，以及个别技术性输送能力限制所致。

与此同时，这类连接在需求特别高的时期仍是重要选择，包括在严寒的冬季天气期间。Ofgem已就维持该基础设施成本的拟议监管补偿机制展开咨询，咨询截至2026年11月20日。

National Gas能源系统与韧性总监格伦·布林-雅各布森表示，保留通过欧洲大陆互联管道进口的能力，应能增强天然气系统在困难情况下的韧性。Ofgem能源系统管理与安全总监杰克·普雷斯利·阿博特指出，在能源系统的长期变化背景下，这些天然气连接十分重要。

关注我们在