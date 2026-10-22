Ceny gazu w Europie wzrosły do niemal 90 euro za MWh — OilPrice

Europejskie ceny gazu ziemnego wzrosły w czwartek do niemal 90 euro za megawatogodzinę w związku z eskalacją na Bliskim Wschodzie i obawami o dostawy zimą. Jak podaje OilPrice, cena najbliższego kontraktu w holenderskim hubie Title Transfer Facility (TTF), będącym punktem odniesienia dla europejskiego rynku gazu, wzrosła o 2,7% według stanu na godz. 9:00 czasu amsterdamskiego.

Najwyższy poziom od grudnia 2022 roku

Cena gazu wyniosła 89,76 euro, czyli 100,84 dolara, za MWh. Odpowiada to około 29,50 dolara za milion brytyjskich jednostek cieplnych. Według publikacji jest to najwyższy poziom od grudnia 2022 roku, gdy Europa wchodziła w pierwszą zimę bez większości dostaw rosyjskiego gazu rurociągowego.

Notowania gazu rosły równocześnie z cenami ropy. Wczesnym rankiem w czwartek ropa Brent osiągnęła pięciomiesięczne maksimum — 112 dolarów za baryłkę. OilPrice wskazuje, że rynki reagowały na eskalację konfliktu między Arabią Saudyjską a Huti, a także na oświadczenie Iranu o rzekomym trafieniu kilku tankowców naftowych dokonujących przeładunku w Zatoce Perskiej.

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Zapasy gazu w UE są niższe od średniej

Magazyny gazu w UE były zapełnione w 74% według stanu na 21 października, wynika z danych Gas Infrastructure Europe. To mniej niż średnia z pięciu lat — około 86% w tym okresie przed sezonem grzewczym.

Szef strategii rynków surowcowych w Saxo Bank, Ole Hansen, zauważył, że niższe zapasy zwiększają zależność Europy od nieprzerwanego importu zimą. Jego zdaniem przedłużające się ochłodzenie wraz z nowymi zakłóceniami dostaw skroplonego gazu ziemnego może wywołać kolejny gwałtowny wzrost cen.

Firma konsultingowa Timera Energy w prognozie na zimę 2026/27 również wskazała na ryzyko skoku cen pod koniec sezonu, jeśli europejskie zapasy się zmniejszą. Jej scenariusz zakłada zamknięcie Cieśniny Ormuz do końca 2026 roku oraz stopniowe przywracanie jej funkcjonowania w pierwszym kwartale 2027 roku.

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