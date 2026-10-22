Ціни на газ у Європі зросли майже до 90 євро за МВт-год — OilPrice

Європейські ціни на природний газ у четвер зросли майже до 90 євро за мегават-годину на тлі ескалації на Близькому Сході та занепокоєння щодо зимових поставок. Як повідомляє OilPrice, ціна найближчого контракту на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF), орієнтирі для європейського газового ринку, станом на 9:00 за амстердамським часом підвищилася на 2,7%.

Максимум із грудня 2022 року

Вартість газу становила 89,76 євро, або 100,84 долара, за МВт-год. Це відповідає приблизно 29,50 долара за мільйон британських теплових одиниць. За даними видання, такий рівень є найвищим із грудня 2022 року, коли Європа входила в першу зиму без більшої частини постачань російського трубопровідного газу.

Газові котирування зростали одночасно з цінами на нафту. Рано вранці у четвер Brent досягла п’ятимісячного максимуму — 112 доларів за барель. OilPrice зазначає, що ринки реагували на ескалацію конфлікту між Саудівською Аравією та хуситами, а також на заяву Ірану про нібито ураження кількох нафтових танкерів, які здійснювали перевантаження у Перській затоці.

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Запаси газу в ЄС нижчі за середні

Газосховища в ЄС станом на 21 жовтня були заповнені на 74%, свідчать дані Gas Infrastructure Europe. Це нижче від середнього показника за п’ять років — близько 86% на цей період напередодні опалювального сезону.

Керівник стратегії сировинних ринків Saxo Bank Оле Гансен зазначив, що нижчі запаси роблять Європу більш залежною від безперервного імпорту протягом зими. На його думку, тривале похолодання разом із новими перебоями в постачанні скрапленого природного газу може спричинити чергове різке підвищення цін.

Консалтингова компанія Timera Energy у прогнозі на зиму 2026/27 також вказала на ризик стрибка цін наприкінці сезону, якщо європейські запаси скоротяться. Її сценарій передбачає закриття Ормузької протоки до кінця 2026 року та поступове відновлення її роботи в першому кварталі 2027 року.

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