欧洲天然气价格升至接近每兆瓦时90欧元 — OilPrice

受中东局势升级以及对冬季供应的担忧影响，欧洲天然气价格周四上涨至接近每兆瓦时90欧元。正如OilPrice报道，作为欧洲天然气市场基准的荷兰产权转让设施（TTF）枢纽近期合约价格，截至阿姆斯特丹时间9:00上涨了2.7%。

自2022年12月以来最高水平

天然气价格为每兆瓦时89.76欧元，即100.84美元。这相当于每百万英国热量单位约29.50美元。据该媒体称，这一水平为2022年12月以来最高，当时欧洲在失去大部分俄罗斯管道天然气供应的情况下进入第一个冬季。

天然气报价与油价同步上涨。周四清晨，布伦特原油达到每桶112美元的五个月高点。OilPrice指出，市场对沙特阿拉伯与胡塞武装之间冲突的升级作出反应，同时也对伊朗关于数艘在波斯湾进行转运的油轮据称遭袭的声明作出反应。

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欧盟天然气储备低于平均水平

Gas Infrastructure Europe的数据显示，截至10月21日，欧盟天然气储存设施的填充率为74%。这低于供暖季前这一时期约86%的五年平均水平。

Saxo Bank大宗商品市场策略主管奥勒·汉森表示，较低的储备使欧洲在冬季更加依赖持续不断的进口。他认为，长期降温加上液化天然气供应出现新的中断，可能引发又一轮价格大幅上涨。

咨询公司Timera Energy在对2026/27年冬季的预测中也指出，如果欧洲储备减少，季末可能出现价格飙升的风险。其情景预计霍尔木兹海峡将关闭至2026年底，并在2027年第一季度逐步恢复通行。

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