Цены на газ в Европе выросли почти до 90 евро за МВт·ч — OilPrice

Европейские цены на природный газ в четверг выросли почти до 90 евро за мегаватт-час на фоне эскалации на Ближнем Востоке и обеспокоенности зимними поставками. Как сообщает OilPrice, цена ближайшего контракта на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF), являющемся ориентиром для европейского газового рынка, по состоянию на 9:00 по амстердамскому времени выросла на 2,7%.

Максимум с декабря 2022 года

Стоимость газа составила 89,76 евро, или 100,84 доллара, за МВт·ч. Это соответствует примерно 29,50 доллара за миллион британских тепловых единиц. По данным издания, такой уровень является самым высоким с декабря 2022 года, когда Европа вступала в первую зиму без большей части поставок российского трубопроводного газа.

Газовые котировки росли одновременно с ценами на нефть. Рано утром в четверг Brent достигла пятимесячного максимума — 112 долларов за баррель. OilPrice отмечает, что рынки реагировали на эскалацию конфликта между Саудовской Аравией и хуситами, а также на заявление Ирана о якобы поражении нескольких нефтяных танкеров, осуществлявших перегрузку в Персидском заливе.

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Запасы газа в ЕС ниже среднего уровня

Газохранилища в ЕС по состоянию на 21 октября были заполнены на 74%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это ниже среднего показателя за пять лет — около 86% на этот период перед отопительным сезоном.

Руководитель стратегии сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен отметил, что более низкие запасы делают Европу более зависимой от непрерывного импорта в течение зимы. По его мнению, продолжительное похолодание вместе с новыми перебоями в поставках сжиженного природного газа может вызвать очередной резкий рост цен.

Консалтинговая компания Timera Energy в прогнозе на зиму 2026/27 также указала на риск скачка цен в конце сезона, если европейские запасы сократятся. Ее сценарий предусматривает закрытие Ормузского пролива до конца 2026 года и постепенное восстановление его работы в первом квартале 2027 года.

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