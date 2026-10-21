Gold Hydrogen宣布，计划在澳大利亚约克半岛维森特港附近的Ramsay 1地点建立商业化氦气生产。该设施计划在18个月内投产，澳大利亚广播公司新闻报道。

模块化工厂

Gold Hydrogen于三个月前首次在Ramsay 1采出氦气。在商业运营开始前，该公司必须进行额外测试并获得必要许可。公司董事总经理尼尔·麦克唐纳表示，对矿床地质情况和项目经济性的评估结果让人有理由保持乐观。

作为商业化的一部分，Gold Hydrogen计划建设一座约两个网球场大小的模块化氦气工厂。该工厂将设在公司位于约克半岛、面积为7.5万平方公里的矿产资源开发区域内。麦克唐纳表示，该项目将创造新的就业岗位，但具体的人员需求仍将在可行性评估期间确定。

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资源和销售市场

自2023年Santos Darwin LNG工厂耗尽自身天然气储量以来，澳大利亚一直未生产氦气。在全球短缺的背景下，Gold Hydrogen首先希望供应澳大利亚市场，但也在考虑国际供应。

据公司估计，其七个许可证中的一个所涉及的氦气总量为410亿立方英尺。麦克唐纳指出，全球年消费量约为50亿立方英尺，他认为，约克半岛的资源或可满足国内和海外市场数十年的供应。

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