Компания Gold Hydrogen объявила о планах наладить коммерческое производство гелия на площадке Ramsay 1 возле Порт-Винсента на полуострове Йорк в Австралии. Предприятие планируют запустить в течение 18 месяцев, сообщает ABC News Australia.

Модульный завод

Gold Hydrogen впервые добыла гелий на Ramsay 1 три месяца назад. До начала коммерческой работы компания должна провести дополнительные испытания и получить необходимые разрешения. Управляющий директор компании Нил Макдональд заявил, что результаты оценки геологии месторождения и экономики проекта дают основания для оптимизма.

В рамках коммерциализации Gold Hydrogen планирует построить модульный гелиевый завод размером примерно с два теннисных корта. Его должны разместить на территории недропользования компании на полуострове Йорк площадью 75 тысяч квадратных километров. По словам Макдональда, проект должен создать новые рабочие места, хотя конкретную потребность в персонале ещё определят в ходе оценки осуществимости.

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Ресурс и рынки сбыта

Австралия не производит гелий с 2023 года, когда завод Santos Darwin LNG исчерпал собственные запасы газа. На фоне глобального дефицита Gold Hydrogen рассчитывает прежде всего обеспечивать австралийский рынок, однако рассматривает и международные поставки.

По оценке компании, на одном из её семи разрешений общий объём гелия составляет 41 миллиард кубических футов. Макдональд отметил, что мировое потребление составляет примерно 5 миллиардов кубических футов в год, а ресурса на полуострове Йорк, по его мнению, может хватить на десятилетия поставок для внутреннего и внешних рынков.

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