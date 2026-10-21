Brent подешевела до $110,74 за баррель 21 октября — Fortune

21 октября в 8:00 по восточному времени США цена нефти эталонной марки Brent составляла $110,74 за баррель. Это на $2,11, или на 1,86%, меньше по сравнению с предыдущим утром, сообщает Fortune.

Динамика цен

Месяц назад баррель Brent стоил $104,61, поэтому за этот период его цена выросла на 5,85%. Год назад показатель составлял $61,75 за баррель. Таким образом, за год стоимость Brent повысилась на 79,33%, или примерно на $49.

Цены на нефть формируются прежде всего под влиянием спроса и предложения, в том числе ожиданий относительно их будущих изменений. На торги также могут резко влиять опасения экономического замедления, конфликты и другие потрясения.

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Влияние на стоимость топлива

Сырая нефть является крупнейшим отдельным компонентом розничной цены топлива, обычно формируя более половины стоимости галлона. В то же время в цену на заправках также входят расходы на переработку, оптовые поставки, налоги и маржа АЗС.

Рост нефтяных котировок обычно быстро отражается на стоимости бензина, тогда как снижение цен на сырье передается потребителям более постепенно. Более дорогая нефть также может влиять на цены других товаров из-за более высоких расходов на энергию и логистику.

Ориентиры нефтяного рынка

Brent является главным глобальным ориентиром для оценки стоимости нефти, тогда как West Texas Intermediate, или WTI, — ключевым ориентиром для Северной Америки. Котировки обновляются непрерывно, когда открыты фьючерсные рынки, где участники заключают сделки на покупку или продажу нефти в будущем.

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