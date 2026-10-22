Нефть подорожала после атак хуситов в Саудовской Аравии — Channel NewsAsia

Цены на нефть выросли 22 октября после новых атак йеменских хуситов в Саудовской Аравии. На фоне эскалации напряженности США приказали части дипломатов и членам их семей покинуть американские миссии в королевстве, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Рост нефтяных котировок

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,29 доллара, или на 1,2%, — до 110,11 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 97 центов, или на 1%, — до 98,12 доллара за баррель.

Накануне Brent завершила торги почти без изменений, тогда как WTI подешевела на 67 центов. Американские чиновники также сообщили Reuters, что Госдепартамент США планирует отозвать членов семей сотрудников из ряда других американских представительств в регионе.

Атаки и риски для судоходства

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы в среду нанесли удары по нескольким целям. В результате атаки на гражданский аэропорт в Даммаме погиб по меньшей мере один человек, еще восемь получили ранения. Два человека погибли при ударе беспилотника по саудовскому нефтяному месторождению.

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Иранские СМИ также сообщали о взрывах в Сирике на юге Ирана. Их происхождение и характер на тот момент были неизвестны.

По данным Kpler, за последние две недели произошло не менее 18 атак на судоходство. Аналитики LSEG предупредили, что, по их оценке, Иран атакует танкеры не только в Ормузском проливе, но и в Оманском заливе, ставя под угрозу отгрузки нефти из стран Персидского залива и перевалку грузов между судами.

Управление энергетической информации США сообщило, что запасы сырой нефти в стране за неделю сократились на 3,06 млн баррелей — до 412,5 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов, включая дизельное и печное топливо, выросли на 1,68 млн баррелей — до 104,3 млн баррелей.

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