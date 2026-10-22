胡塞武装袭击沙特阿拉伯后油价上涨——Channel NewsAsia

10月22日，也门胡塞武装在沙特阿拉伯发动新的袭击后，油价上涨。在紧张局势升级的背景下，美国命令部分外交官及其家属离开美国驻该王国的使团，Channel NewsAsia援引路透社报道。

油价上涨

布伦特原油期货上涨1.29美元，涨幅1.2%，至每桶110.11美元。美国西得克萨斯中质原油上涨97美分，涨幅1%，至每桶98.12美元。

前一日，布伦特原油收盘几乎持平，而WTI下跌了67美分。美国官员还告诉路透社，美国国务院计划撤离该地区其他数个美国代表机构工作人员的家属。

袭击与航运风险

伊朗支持的也门胡塞武装周三袭击了多个目标。对达曼一座民用机场的袭击造成至少一人死亡，另有八人受伤。无人机袭击沙特一处油田，造成两人死亡。

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伊朗媒体还报道称，伊朗南部锡里克发生爆炸。当时爆炸的来源和性质尚不清楚。

根据Kpler的数据，过去两周至少发生了18起针对航运的袭击。LSEG分析师警告称，据其评估，伊朗不仅在霍尔木兹海峡袭击油轮，也在阿曼湾袭击油轮，危及波斯湾国家的石油装运以及船对船货物转运。

美国能源信息署表示，该国原油库存一周内减少306万桶，降至4.125亿桶。与此同时，包括柴油和取暖燃料在内的馏分油库存增加168万桶，升至1.043亿桶。

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