В Польше компания Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) в конце октября планирует подать воеводе Поморского воеводства заявку на разрешение на предварительные строительные работы на площадке первой польской атомной электростанции в гмине Хочево. Разрешение должно открыть путь к глубоким котлованам под фундаменты реакторов. Об этом сообщает RMF24.

Разрешение ожидают в 2027 году

Президент правления PEJ Марек Вощик заявил, что компания рассчитывает получить разрешение в 2027 году. По его словам, после этого могли бы начаться глубокие земляные работы под будущие фундаменты реакторов.

В настоящее время на территории будущей электростанции площадью более 330 гектаров продолжается выравнивание участка. Параллельно проводятся геологические исследования на суше и морском дне. Инвестором проекта является Polskie Elektrownie Jądrowe, а исполнителем — консорциум американских компаний Westinghouse и Bechtel.

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Инфраструктура и работники

Вице-президент PEJ Михал Ольшевский сообщил о развитии сопутствующей инфраструктуры стоимостью почти 5 млрд злотых. Она включает дороги и 150 километров железнодорожных линий. Первый участок новой национальной дороги планируют завершить в мае или июне 2027 года.

Президент Bechtel Polska Лешек Голда назвал завершение переговоров по исполнительному контракту ключевой задачей консорциума. Также предусмотрено создание модульного городка для тысячи работников. На пике строительства на площадке, согласно плану, будут работать более 10 тысяч человек.

Первый реактор, который должны построить по технологии AP1000 компании Westinghouse, планируют ввести в эксплуатацию в 2036 году. Запуск двух следующих реакторов запланирован на 2037 и 2038 годы. Жители гмины Хочево по-разному оценивают проект: часть ожидает развития инфраструктуры и новых рабочих мест, другие выражают обеспокоенность безопасностью объекта, расходами на его вывод из эксплуатации и изменениями для местного сообщества.

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